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Легошин Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Легошин Фёдор Антонович

Мать: Легошина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легошина Валентина

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Легошина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Легошина Валентина

Рождение ребёнка
1962

Сын: Легошин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Легошина Валентина

Смерть
Неизвестно

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