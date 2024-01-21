Легошин Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Легошин Фёдор Антонович
Мать: Легошина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Легошина Валентина
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Легошина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Легошина Валентина
Рождение ребёнка
1962
Сын: Легошин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Легошина Валентина
Смерть
Неизвестно