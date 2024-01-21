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Легошина Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Легошин Михаил Фёдорович

Мать: Легошина Валентина

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