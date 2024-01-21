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Легошина Людмила Михайловна
Легошина Людмила Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Женский
Отец
Легошин Михаил Фёдорович
1927 г.р.
Мать
Легошина Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Легошин Михаил Фёдорович
Мать:
Легошина Валентина
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