Легошин Фёдор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Легошина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Легошина Агафья
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Легошина Агафья
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Легошина Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Легошина Агафья
Рождение ребёнка
1939
Сын: Легошин Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Легошина Агафья
Рождение ребёнка
1950
Сын: Легошин Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Легошина Клавдия
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Легошина Клавдия
Рождение ребёнка
1957
Сын: Легошин Геннадий Фёдорович
Мать ребёнка: Легошина Клавдия
Смерть
Неизвестно