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Легошин Фёдор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Легошин Антон Иванович

Мать: Легошина (Модина) Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легошина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легошина Агафья

Рождение ребёнка
1927

Сын: Легошин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Легошина Агафья

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Легошина Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Легошина Агафья

Рождение ребёнка
1939

Сын: Легошин Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Легошина Агафья

Рождение ребёнка
1950

Сын: Легошин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Легошина Клавдия

Рождение ребёнка
1952

Сын: Легошин Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Легошина Клавдия

Рождение ребёнка
1957

Сын: Легошин Геннадий Фёдорович

Мать ребёнка: Легошина Клавдия

Смерть
Неизвестно

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