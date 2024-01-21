Легошина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Легошин Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Легошина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Легошин Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Легошин Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Легошин Фёдор Антонович