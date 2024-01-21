Легошина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легошина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легошин Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Легошин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Легошин Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Легошина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Легошин Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Легошин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Легошин Фёдор Антонович

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