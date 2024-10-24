Семен Константинович (Богданович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти20.10.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Константин Карпович
Мать: Анна Яковлевна
Бракосочетание
20.11.1820
Жена: Дарья Гавриловна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1830
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
23.01.1832
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
11.03.1835
Сын: Василий Семенович
Мать ребёнка: Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
27.04.1839
Сын: Иов Семенович
Мать ребёнка: Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
12.09.1842
Дочь: Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
07.01.1844
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
08.06.1846
Сын: Тихон Семенович
Мать ребёнка: Дарья Гавриловна
Смерть
20.10.1884
Причина смерти: от старости