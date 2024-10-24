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Семен Константинович (Богданович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

20.10.1884

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Константин Карпович

Мать: Анна Яковлевна

Бракосочетание
20.11.1820

Жена: Дарья Гавриловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1830

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Гавриловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1832

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Гавриловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1835

Сын: Василий Семенович

Мать ребёнка: Дарья Гавриловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.04.1839

Сын: Иов Семенович

Мать ребёнка: Дарья Гавриловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.09.1842

Дочь: Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Гавриловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1844

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Дарья Гавриловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1846

Сын: Тихон Семенович

Мать ребёнка: Дарья Гавриловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.10.1884
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от старости

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