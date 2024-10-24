Дарья Гавриловна
Место рожденияВерховинино (Хряпьевский приход)
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1820
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1830
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)
Рождение ребёнка
23.01.1832
Дочь: Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)
Рождение ребёнка
11.03.1835
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)
Рождение ребёнка
27.04.1839
Сын: Иов Семенович
Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)
Рождение ребёнка
12.09.1842
Дочь: Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)
Рождение ребёнка
07.01.1844
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)
Рождение ребёнка
08.06.1846
Сын: Тихон Семенович
Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)
Смерть
Неизвестно