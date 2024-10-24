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Дарья Гавриловна

Место рождения

Верховинино (Хряпьевский приход)

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1820

Муж: Семен Константинович (Богданович)

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1830

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1832

Дочь: Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1835

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.04.1839

Сын: Иов Семенович

Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.09.1842

Дочь: Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1844

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1846

Сын: Тихон Семенович

Отец ребёнка: Семен Константинович (Богданович)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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