Анна Яковлевна
Место рождениясельцо Успленино
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти19.08.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1801
Муж: Константин Карпович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Семен Константинович (Богданович)
Отец ребёнка: Константин Карпович
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Марфа Константиновна
Отец ребёнка: Константин Карпович
Смерть
19.08.1868
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от старости