Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлевна

Место рождения

сельцо Успленино

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

19.08.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1801

Муж: Константин Карпович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Семен Константинович (Богданович)

Отец ребёнка: Константин Карпович

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Марфа Константиновна

Отец ребёнка: Константин Карпович

Смерть
19.08.1868
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от старости

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