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Гультяева Василиса Михайловна

Место рождения

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Гультяев Афанасий Трофимович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Жгун Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Гультяев Афанасий Трофимович

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1887 ст.

Сын: Гультяев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Гультяев Афанасий Трофимович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1890 ст.

Сын: Гультяев Парфён Афанасьевич

Отец ребёнка: Гультяев Афанасий Трофимович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.

Сын: Гультяев Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Гультяев Афанасий Трофимович

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Рождение ребёнка
24.07.1896 ст.

Дочь: Гультяева Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Гультяев Афанасий Трофимович

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Рождение ребёнка
20.11.1901 ст.

Дочь: Гультяева Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Гультяев Афанасий Трофимович

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Смерть
Неизвестно
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