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Гультяев Афанасий Трофимович

Место рождения

Таланкино, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

24.03.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Таланкино, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Жена: Гультяева Василиса Михайловна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Жгун Лидия Афанасьевна

Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1887 ст.

Сын: Гультяев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1890 ст.

Сын: Гультяев Парфён Афанасьевич

Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.

Сын: Гультяев Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Рождение ребёнка
24.07.1896 ст.

Дочь: Гультяева Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Рождение ребёнка
20.11.1901 ст.

Дочь: Гультяева Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Смерть
24.03.1911 ст.
Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
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