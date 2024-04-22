Гультяев Афанасий Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти24.03.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Жгун Лидия Афанасьевна
Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна
Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1887 ст.
Сын: Гультяев Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1890 ст.
Сын: Гультяев Парфён Афанасьевич
Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.
Сын: Гультяев Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна
Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Рождение ребёнка
24.07.1896 ст.
Дочь: Гультяева Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна
Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Рождение ребёнка
20.11.1901 ст.
Дочь: Гультяева Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Гультяева Василиса Михайловна
Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Смерть
24.03.1911 ст.
Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.