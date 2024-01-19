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Гультяев Иван Афанасьевич

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

27.08.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1887 ст.

Отец: Гультяев Афанасий Трофимович

Мать: Гультяева Василиса Михайловна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Жена: Гультяева Татьяна Сидоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.04.1913 ст.

Сын: Гультяев Иван Иванович

Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Сидоровна

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1914 ст.

Дочь: Гультяева Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Сидоровна

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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