Гультяев Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1887 ст.
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.04.1913 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
10.11.1914 ст.
Дочь: Гультяева Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Гультяева Татьяна Сидоровна
Смерть
Неизвестно