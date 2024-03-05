Запяткин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Сын: Запяткин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Запяткина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Запяткин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Запяткина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запяткин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Запяткина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно