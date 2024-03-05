Запяткин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запяткин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Запяткин Василий Федорович

Мать: Запяткина Анастасия Иосиповна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Запяткин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Запяткина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Запяткин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Запяткина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Запяткина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запяткина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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