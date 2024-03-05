Запяткин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запяткин Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Запяткин Алексей Васильевич

Мать: Запяткина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Запяткина Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Запяткина Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запяткина Надежда

Смерть
1953
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