Запяткин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Запяткина Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запяткин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Запяткина Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Запяткина Надежда
Смерть
1953