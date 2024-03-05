Запяткина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Сын: Запяткин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Запяткин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Запяткин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Запяткин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запяткин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Запяткин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно