Запяткин Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запяткин Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Запяткин Алексей Васильевич

Мать: Запяткина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Запяткин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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