Запяткин Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
1977
Сын: Запяткин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно