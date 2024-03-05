Запяткина (Костикова) Анастасия Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Костиков Иосип
Рождение ребёнка
11.09.1911
Дочь: Шишкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Запяткин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Запяткин Семен Васильевич
Отец ребёнка: Запяткин Василий Федорович
д.Тальново, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кузнецова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Запяткин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Запяткин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запяткин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Запяткин Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959