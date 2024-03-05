Запяткина (Костикова) Анастасия Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запяткина (Костикова) Анастасия Иосиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Костиков Иосип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1911

Дочь: Шишкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Запяткин Василий Федорович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Запяткин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Запяткин Василий Федорович

д.Тальново, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кузнецова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Запяткин Василий Федорович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Запяткин Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Запяткин Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запяткин Василий Федорович

Смерть
1959
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