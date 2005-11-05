Dworkin Leonard
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.09.1914
Дата смерти?.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.09.1914
Бракосочетание
29.09.1940
Жена: Dworkin Betty
Рождение ребёнка
03.02.1946
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
25.01.1953
Работа или профессия
Неизвестно
store owner, Disceased
Работа или профессия
Неизвестно
central seat covers
co-owner
Смерть
?.08.1983
Похороны
Неизвестно
Columbus, OH United States