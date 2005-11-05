Dworkin Leonard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDworkin Leonard

Dworkin Leonard

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.09.1914

Дата смерти

?.08.1983

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.09.1914

Отец: Dworkin Samuel (Shmuyla)

Мать: Dworkin Rochele (Lillian)

Бракосочетание
29.09.1940

Жена: Dworkin Betty

Рождение ребёнка
03.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Dworkin Betty

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Dworkin Betty

Рождение ребёнка
25.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Dworkin Betty

Работа или профессия
Неизвестно
store owner, Disceased
Работа или профессия
Неизвестно
central seat covers
co-owner
Смерть
?.08.1983
Похороны
Неизвестно
Columbus, OH United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close