Dworkin (Katz) Betty
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1916
Дата смерти05.11.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1940
Муж: Dworkin Leonard
Рождение ребёнка
03.02.1946
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
25.01.1953
Смерть
05.11.2005