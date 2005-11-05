Dworkin (Katz) Betty — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dworkin (Katz) Betty

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1916

Дата смерти

05.11.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1940

Муж: Dworkin Leonard

Рождение ребёнка
03.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dworkin Leonard

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dworkin Leonard

Рождение ребёнка
25.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dworkin Leonard

Смерть
05.11.2005
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