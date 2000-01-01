Dworkin Samuel (Shmuyla)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1883
Дата смерти04.08.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883
Отец: Дворкин Исаак Мордухович
Мать: Dworkin Mina
Бракосочетание
Около 1902
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Dworkin Frances
Мать ребёнка: Dworkin Rochele (Lillian)
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Dworkin Bessie
Мать ребёнка: Dworkin Rochele (Lillian)
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Dworkin Al
Мать ребёнка: Dworkin Rochele (Lillian)
Рождение ребёнка
31.09.1914
Сын: Dworkin Leonard
Мать ребёнка: Dworkin Rochele (Lillian)
Рождение ребёнка
17.01.1920
Дочь: Dworkin Reva
Мать ребёнка: Dworkin Rochele (Lillian)
Columbus, Franklin, Ohio, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Cooper
Смерть
04.08.1946
Columbus, Franklin, Ohio, USA
Похороны
Неизвестно
Columbus, Franklin, Ohio, USA