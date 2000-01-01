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Dworkin Samuel (Shmuyla)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1883

Дата смерти

04.08.1946

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

Около 1903 г.р.
1904 г.р.
Около 1907 г.р.
1914 г.р.
1920 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883

Отец: Дворкин Исаак Мордухович

Мать: Dworkin Mina

Бракосочетание
Около 1902

Жена: Dworkin Rochele (Lillian)

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Dworkin Frances

Мать ребёнка: Dworkin Rochele (Lillian)

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Dworkin Bessie

Мать ребёнка: Dworkin Rochele (Lillian)

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Dworkin Al

Мать ребёнка: Dworkin Rochele (Lillian)

Рождение ребёнка
31.09.1914

Сын: Dworkin Leonard

Мать ребёнка: Dworkin Rochele (Lillian)

Рождение ребёнка
17.01.1920

Дочь: Dworkin Reva

Мать ребёнка: Dworkin Rochele (Lillian)

Columbus, Franklin, Ohio, USA
Работа или профессия
Неизвестно
Cooper
Смерть
04.08.1946
Columbus, Franklin, Ohio, USA
Похороны
Неизвестно
Columbus, Franklin, Ohio, USA
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