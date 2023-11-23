Милков Василий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Милков Андрей Матвеев
Мать: Прасковья Александрова
Милков Василий Андреевич (1833 — 1862) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1842 года обучался в Пошехонском приходском училище, впоследствии окончил Ярославскую ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милкова) Августа Васильева
Мать ребёнка: Милкова (Витальская) Клавдия Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Милкова (Витальская) Клавдия Александрова
Бракосочетание
22.01.1858
Смерть
1862