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Милков Василий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Милков Андрей Матвеев

Мать: Прасковья Александрова

Милков Василий Андреевич (1833 — 1862) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1842 года обучался в Пошехонском приходском училище, впоследствии окончил Ярославскую ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милкова) Августа Васильева

Мать ребёнка: Милкова (Витальская) Клавдия Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милков Николай Васильев

Мать ребёнка: Милкова (Витальская) Клавдия Александрова

Бракосочетание
22.01.1858

Жена: Милкова (Витальская) Клавдия Александрова

Смерть
1862

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