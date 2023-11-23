Милкова (Витальская) Клавдия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Милкова) Августа Васильева
Отец ребёнка: Милков Василий Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милков Василий Андреев
Бракосочетание
22.01.1858
Смерть
Неизвестно