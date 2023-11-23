Милкова (Витальская) Клавдия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милкова (Витальская) Клавдия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Милкова) Августа Васильева

Отец ребёнка: Милков Василий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милков Николай Васильев

Отец ребёнка: Милков Василий Андреев

Бракосочетание
22.01.1858

Муж: Милков Василий Андреев

Смерть
Неизвестно

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