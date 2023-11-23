Прасковья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Милков Андрей Матвеев
Милков Афанасий Андреевич (1824 — 1876) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1833 года обучался в Пошехонском уездном училище, а с 1840 года — в Ярославской духов... Показать все
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мартынов Аристарх Андреев
Отец ребёнка: Милков Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Милков Андрей Матвеев
Милков Антонин Андреевич (1828 — ?) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1838 года обучался в Пошехонском приходском, а с 1840 года — в Пошехонском уездном училищ... Показать все
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Милков Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Милков Андрей Матвеев
Милков Василий Андреевич (1833 — 1862) Родился в семье священника села Милкова Любимского уезда Андрея Милкова. С 1842 года обучался в Пошехонском приходском училище, впоследствии окончил Ярославскую ... Показать все
Смерть
Неизвестно