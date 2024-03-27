Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Место рожденияДеревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Киреев Гирфан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Амина
Рождение ребёнка
14.09.1901
Сын: Киреев Нурияздан Нурлыгаянович
Мать ребёнка: Киреева Амина
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Лутфуллина (Киреева) Марьям Нурлыгаяновна
Мать ребёнка: Киреева Амина
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Мустафина (Киреева) Магида Нурлыгаяновна
Мать ребёнка: Киреева Амина
Рождение ребёнка
1911
Сын: Киреев Салихьян Нурлыгаянович
Мать ребёнка: Киреева Амина
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна
Мать ребёнка: Киреева Амина
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Похороны
Неизвестно