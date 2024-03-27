Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Место рождения

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Киреев Гирфан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Амина

Рождение ребёнка
14.09.1901

Сын: Киреев Нурияздан Нурлыгаянович

Мать ребёнка: Киреева Амина

Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Лутфуллина (Киреева) Марьям Нурлыгаяновна

Мать ребёнка: Киреева Амина

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Мустафина (Киреева) Магида Нурлыгаяновна

Мать ребёнка: Киреева Амина

Рождение ребёнка
1911

Сын: Киреев Салихьян Нурлыгаянович

Мать ребёнка: Киреева Амина

Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: Бакирова (Киреева) Нурдида Нурлыгаяновна

Мать ребёнка: Киреева Амина

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1940
Похороны
Неизвестно

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