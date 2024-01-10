Киреева Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Амина

Место рождения

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1901

Сын: Киреев Нурияздан Нурлыгаянович

Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Лутфуллина Марьям Нурлыгаяновна

Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Мустафина Магида Нурлыгаяновна

Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Киреев Салихьян Нурлыгаянович

Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: Бакирова Нурдида Нурлыгаяновна

Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1918
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
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