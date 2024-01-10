Киреева Амина
Место рожденияДеревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1901
Сын: Киреев Нурияздан Нурлыгаянович
Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Лутфуллина Марьям Нурлыгаяновна
Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Мустафина Магида Нурлыгаяновна
Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Киреев Салихьян Нурлыгаянович
Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Бакирова Нурдида Нурлыгаяновна
Отец ребёнка: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
После 1918
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия