Киреев Салихьян Нурлыгаянович
Место рожденияДеревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1911
Дата смертиПосле 06.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Мать: Киреева Амина
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреев Рида
Смерть
После 06.04.1985
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, Уфа, Россия