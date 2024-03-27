Киреев Салихьян Нурлыгаянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Салихьян Нурлыгаянович

Место рождения

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1911

Дата смерти

После 06.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Мать: Киреева Амина

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреев Рида

Смерть
После 06.04.1985
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, Уфа, Россия
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