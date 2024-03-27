Киреев Нурияздан Нурлыгаянович
Место рожденияДеревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения14.09.1901
Дата смерти19.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1901
Отец: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Мать: Киреева Амина
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Нурияздановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.01.1979
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, квартал 113 Уфа, Россия