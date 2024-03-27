Киреев Нурияздан Нурлыгаянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Нурияздан Нурлыгаянович

Место рождения

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

14.09.1901

Дата смерти

19.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1901

Отец: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Мать: Киреева Амина

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Нурияздановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.01.1979
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, квартал 113 Уфа, Россия
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