Лутфуллина (Киреева) Марьям Нурлыгаяновна
Место рожденияДеревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения01.01.1907
Дата смерти09.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907
Отец: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович
Мать: Киреева Амина
Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
09.11.1984
Село Тугаево, Буздякский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Тугаево, Буздякский район, Республика Башкортостан, Россия