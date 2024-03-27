Лутфуллина (Киреева) Марьям Нурлыгаяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутфуллина (Киреева) Марьям Нурлыгаяновна

Место рождения

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

01.01.1907

Дата смерти

09.11.1984

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907

Отец: Киреев Нурлыгаян (Гаян) Гирфанович

Мать: Киреева Амина

Деревня Урняк, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
09.11.1984
Село Тугаево, Буздякский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Тугаево, Буздякский район, Республика Башкортостан, Россия
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