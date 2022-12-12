Дронов Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Дронов Иван Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Дронов Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Дронова Прасковья Григориева
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дронов Гаврил Афанасьевич
Мать ребёнка: Дронова Прасковья Григориева
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Матрона Афанасьевна
Мать ребёнка: Дронова Прасковья Григориева
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Дронова Прасковья Григориева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно