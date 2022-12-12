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Дронов Афанасий Иванов

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Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Дронов Иван Михайлов

Мать: не указана

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Дронов Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Дронова Прасковья Григориева

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Дронов Гаврил Афанасьевич

Мать ребёнка: Дронова Прасковья Григориева

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Матрона Афанасьевна

Мать ребёнка: Дронова Прасковья Григориева

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Дронова Прасковья Григориева

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Прасковья Григориева

Смерть
Неизвестно
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