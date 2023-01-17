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Дронова Прасковья Григориева

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Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Дронов Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Дронов Афанасий Иванов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Дронов Гаврил Афанасьевич

Отец ребёнка: Дронов Афанасий Иванов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Дронов Афанасий Иванов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Дронов Афанасий Иванов

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Афанасий Иванов

Смерть
Неизвестно
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