Дронова Прасковья Григориева
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Дронов Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Дронов Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дронов Гаврил Афанасьевич
Отец ребёнка: Дронов Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Дронов Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Дронов Афанасий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно