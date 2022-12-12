Дронов Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти28.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
До 1905
Жена: Дронова ?
Военная служба
1905
Демобилизация
1910
Военная служба
?.07.1914
Скопин, город Скопин, Рязанская область
ст. унтер-офицер
Смерть
28.02.1915
с. Балигрод, Царство Польское
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
Военная награда
16.05.1915
Приказ по 17 армейскому корпусу № 58
Георгиевский крест 3-й степени №<удалено>, за отличие в бою 15.12.1914
Военная награда
16.05.1915
Приказ по 17 армейскому корпусу № 58
Георгиевский крест 4-й степени №<удалено>, за отличие в боях с 29.09 по 13.10.1914