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Леньо Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Леньо Михаил Дмитриевич

Мать: Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леньо (Труш) Анастасия Яковна

Рождение ребёнка
04.05.1939

Сын: Леньо Михаил Павлович

Мать ребёнка: Леньо (Труш) Анастасия Яковна

Рождение ребёнка
05.08.1944

Дочь: Прокопьяк (Леньо) София Павловна

Мать ребёнка: Леньо (Труш) Анастасия Яковна

Рождение ребёнка
01.08.1947

Сын: Леньо Роман Павлович

Мать ребёнка: Леньо (Труш) Анастасия Яковна

Рождение ребёнка
25.04.1951

Сын: Леньо Евгений Павлович

Мать ребёнка: Леньо (Труш) Анастасия Яковна

Смерть
1993

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