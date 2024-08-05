Леньо Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1939
Мать ребёнка: Леньо (Труш) Анастасия Яковна
Рождение ребёнка
05.08.1944
Дочь: Прокопьяк (Леньо) София Павловна
Мать ребёнка: Леньо (Труш) Анастасия Яковна
Рождение ребёнка
01.08.1947
Сын: Леньо Роман Павлович
Мать ребёнка: Леньо (Труш) Анастасия Яковна
Рождение ребёнка
25.04.1951
Мать ребёнка: Леньо (Труш) Анастасия Яковна
Смерть
1993