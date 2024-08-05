Леньо (Труш) Анастасия Яковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леньо (Труш) Анастасия Яковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леньо Павел Михайлович

Рождение ребёнка
04.05.1939

Сын: Леньо Михаил Павлович

Отец ребёнка: Леньо Павел Михайлович

Рождение ребёнка
05.08.1944

Дочь: Прокопьяк (Леньо) София Павловна

Отец ребёнка: Леньо Павел Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1947

Сын: Леньо Роман Павлович

Отец ребёнка: Леньо Павел Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1951

Сын: Леньо Евгений Павлович

Отец ребёнка: Леньо Павел Михайлович

Смерть
1991

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