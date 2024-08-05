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Леньо Михаил Дмитриевич

Место рождения

д. Ямна Долишня (Jamna Dolna)

Дата рождения

17.01.1873

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1873

Отец: Леньо Дмитрий Павлович

Мать: Леньо (Скафарак) Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Леньо) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Леньо) София Михайловна

Мать ребёнка: Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
27.06.1906

Дочь: Дуць (Леньо) Виктория Михайловна

Мать ребёнка: Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Леньо Павел Михайлович

Мать ребёнка: Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна

Смерть
1947

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