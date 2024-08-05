Леньо Михаил Дмитриевич
Место рожденияд. Ямна Долишня (Jamna Dolna)
Дата рождения17.01.1873
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Леньо) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Леньо) София Михайловна
Мать ребёнка: Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
27.06.1906
Дочь: Дуць (Леньо) Виктория Михайловна
Мать ребёнка: Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна
Смерть
1947