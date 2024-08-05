Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна
Место рожденияд. Ямна Долишня (Jamna Dolna)
Дата рождения28.03.1875
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Леньо) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Леньо Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Леньо) София Михайловна
Отец ребёнка: Леньо Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.06.1906
Дочь: Дуць (Леньо) Виктория Михайловна
Отец ребёнка: Леньо Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Леньо Михаил Дмитриевич
Смерть
1952