Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леньо (Адамяк) Анастасия Степановна

Место рождения

д. Ямна Долишня (Jamna Dolna)

Дата рождения

28.03.1875

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леньо Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Леньо) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Леньо Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Леньо) София Михайловна

Отец ребёнка: Леньо Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.06.1906

Дочь: Дуць (Леньо) Виктория Михайловна

Отец ребёнка: Леньо Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Леньо Павел Михайлович

Отец ребёнка: Леньо Михаил Дмитриевич

Смерть
1952

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