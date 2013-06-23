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Гордеев Александр Васильевич

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Место рождения

Вологодская область Вакшинский район д. Поповское (Муньга)

Дата рождения

23.03.1926

Дата смерти

23.06.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926

Отец: Гордеев Василий Осипович

Мать: Гордеева Клавдия Ефстафеевна

Вологодская область Вакшинский район д. Поповское (Муньга)
Рождение ребёнка
01.04.1955

Дочь: Зацерковная Анна Александровна

Мать ребёнка: Гордеева Лидия Сетепановна

Москва
Рождение ребёнка
07.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордеева Лидия Сетепановна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Лидия Сетепановна

Смерть
23.06.2013
Москва
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