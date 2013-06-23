Гордеев Александр Васильевич
Место рожденияВологодская область Вакшинский район д. Поповское (Муньга)
Дата рождения23.03.1926
Дата смерти23.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926
Вологодская область Вакшинский район д. Поповское (Муньга)
Рождение ребёнка
01.04.1955
Дочь: Зацерковная Анна Александровна
Мать ребёнка: Гордеева Лидия Сетепановна
Москва
Рождение ребёнка
07.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Лидия Сетепановна
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.2013
Москва