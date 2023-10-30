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Гордеев Дмитрий Александрович
Гордеев Дмитрий Александрович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
07.12.1967
Пол
Мужской
Отец
Гордеев Александр Васильевич
1926 г.р.
Мать
Гордеева (Пяткина) Лидия Сетепановна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1967
Отец:
Гордеев Александр Васильевич
Мать:
Гордеева Лидия Сетепановна
Москва
, город федерального значения Москва
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