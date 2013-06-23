Гордеева (Пяткина) Лидия Сетепановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Пяткина) Лидия Сетепановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1929

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929

Отец: Пяткин Степан Федосеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1955

Дочь: Зацерковная Анна Александровна

Отец ребёнка: Гордеев Александр Васильевич

Москва
Рождение ребёнка
07.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Александр Васильевич

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Александр Васильевич

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