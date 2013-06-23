Гордеева (Пяткина) Лидия Сетепановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1929
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929
Отец: Пяткин Степан Федосеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1955
Дочь: Зацерковная Анна Александровна
Отец ребёнка: Гордеев Александр Васильевич
Москва
Рождение ребёнка
07.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Александр Васильевич
Москва
Бракосочетание
Неизвестно