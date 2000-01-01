Григорьев Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Семён

Григорьев Семён

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Григорьев Григорий Яковлевич

Мать: Григорьева Ефимия

Рождение ребёнка
1845

Сын: Григорьев Агурьян Семёнович

Мать ребёнка: Григорьева Екатерина Филимоновна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Секлетинья Семёновна

Мать ребёнка: Григорьева Екатерина Филимоновна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марина Семёновна

Мать ребёнка: Григорьева Екатерина Филимоновна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наумова Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Григорьева Екатерина Филимоновна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Григорьев Никита Семёнович

Мать ребёнка: Григорьева Екатерина Филимоновна

18188 Zalavas, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Podjeziory (Podjezerje)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close