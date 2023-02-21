Григорьева (Григорьева) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Григорьев Тимофей
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Григорьева Прасковья
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Елена (Алёна) Григорьевна
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Григорьев Семён
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно