Григорьева (Григорьева) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Григорьева) Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Григорьев Тимофей

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Григорьева Прасковья

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Елена (Алёна) Григорьевна

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Григорьев Семён

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
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