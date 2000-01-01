Григорьева (Григорьева) Екатерина Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Григорьев Агурьян Семёнович
Отец ребёнка: Григорьев Семён
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Секлетинья Семёновна
Отец ребёнка: Григорьев Семён
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марина Семёновна
Отец ребёнка: Григорьев Семён
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Наумова Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Григорьев Семён
Рождение ребёнка
1856
Сын: Григорьев Никита Семёнович
Отец ребёнка: Григорьев Семён
18188 Zalavas, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Podjeziory (Podjezerje)