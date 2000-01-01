Григорьева (Григорьева) Екатерина Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Григорьева) Екатерина Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Григорьев Агурьян Семёнович

Отец ребёнка: Григорьев Семён

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Секлетинья Семёновна

Отец ребёнка: Григорьев Семён

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марина Семёновна

Отец ребёнка: Григорьев Семён

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наумова Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Григорьев Семён

Рождение ребёнка
1856

Сын: Григорьев Никита Семёнович

Отец ребёнка: Григорьев Семён

18188 Zalavas, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Podjeziory (Podjezerje)
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