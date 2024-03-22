Фёдор Захаров
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти03.08.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
31.10.1864
Сын: Косьма Фёдоров
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Сергей Фёдоров
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1872
Дочь: Иванюгина Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
11.11.1874
Сын: Максим Фёдоров
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
21.06.1877
Дочь: Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Иванова
Смерть
03.08.1890