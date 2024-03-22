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Фёдор Захаров

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

03.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1864

Сын: Косьма Фёдоров

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сергей Фёдоров

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1872

Дочь: Иванюгина Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1874

Сын: Максим Фёдоров

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1877

Дочь: Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Иванова

Смерть
03.08.1890
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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