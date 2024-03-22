Сергей Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Фёдор Захаров
Мать: Мелания Иванова
Бракосочетание
04.05.1897
Жена: Феодосия Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1898
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Феодосия Игнатова
Рождение ребёнка
30.04.1909
Сын: Афанасий Сергеев
Мать ребёнка: Феодосия Игнатова
Смерть
Неизвестно