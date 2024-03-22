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Сергей Фёдоров

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Фёдор Захаров

Мать: Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.05.1897

Жена: Феодосия Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1898

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Феодосия Игнатова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1909

Сын: Афанасий Сергеев

Мать ребёнка: Феодосия Игнатова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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