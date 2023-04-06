Иванюгина Татьяна Фёдорова
Место рождения
Дата рождения10.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1872
Отец: Фёдор Захаров
Мать: Мелания Иванова
Бракосочетание
14.02.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1911
Отец ребёнка: Иванюгин Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно