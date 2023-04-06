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Иванюгина Татьяна Фёдорова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1872

Отец: Фёдор Захаров

Мать: Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Иванюгин Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Иванюгин Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Иванюгин Фёдор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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