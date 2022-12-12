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Сальников Егор (Георгий) Матвеевич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.03.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1849 ст.

Отец: Сальников Матвей Филимонов

Мать: Сальникова Пелагея Андреевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.10.1871 ст.

Жена: Сальникова Устинья Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1872 ст.

Сын: Сальников Сергей Егорович

Мать ребёнка: Сальникова Устинья Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.01.1881 ст.

Сын: Сальников Макарий Егорович

Мать ребёнка: Сальникова Устинья Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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