Сальников Егор (Георгий) Матвеевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1849 ст.
Бракосочетание
01.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1872 ст.
Сын: Сальников Сергей Егорович
Мать ребёнка: Сальникова Устинья Петровна
Рождение ребёнка
12.01.1881 ст.
Сын: Сальников Макарий Егорович
Мать ребёнка: Сальникова Устинья Петровна
Смерть
Неизвестно