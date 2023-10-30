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Сальникова Пелагея Андреева

Место рождения

Крюковка, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

06.11.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Андрей Михайлович

Мать: не указана

Крюковка, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
10.11.1844 ст.

Муж: Сальников Матвей Филимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.09.1846 ст.

Сын: Сальников Иоаким Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1849 ст.

Сын: Сальников Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.05.1851 ст.

Сын: Сальников Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.02.1854 ст.

Дочь: Сальникова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.06.1857 ст.

Сын: Сальников Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.

Сын: Сальников Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.11.1884 ст.
от горячки 55 лет
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