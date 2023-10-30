Сальникова Пелагея Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти06.11.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Андрей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1844 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1846 ст.
Сын: Сальников Иоаким Матвеевич
Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов
Рождение ребёнка
30.03.1849 ст.
Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов
Рождение ребёнка
05.05.1851 ст.
Сын: Сальников Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов
Рождение ребёнка
23.02.1854 ст.
Дочь: Сальникова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов
Рождение ребёнка
16.06.1857 ст.
Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов
Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.
Сын: Сальников Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Сальников Матвей Филимонов
Смерть
06.11.1884 ст.
от горячки 55 лет