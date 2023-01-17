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Сальникова Устинья Петровна

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Место рождения

Большое Огарево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Пётр Васильев

Мать: не указана

Большое Огарево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.10.1871 ст.

Муж: Сальников Егор Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1872 ст.

Сын: Сальников Сергей Егорович

Отец ребёнка: Сальников Егор Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.01.1881 ст.

Сын: Сальников Макарий Егорович

Отец ребёнка: Сальников Егор Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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