Сальникова Устинья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Пётр Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1872 ст.
Сын: Сальников Сергей Егорович
Отец ребёнка: Сальников Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
12.01.1881 ст.
Сын: Сальников Макарий Егорович
Отец ребёнка: Сальников Егор Матвеевич
Смерть
Неизвестно