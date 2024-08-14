Соченьков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1876 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1903
Дочь: Иванова (Соченькова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна
Рождение ребёнка
23.10.1904 ст.
Дочь: Соченькова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна
Сычево, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.06.1909 ст.
Дочь: Герус (Соченькова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна
Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.
Сын: Соченьков Василий Иванович
Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна
Рождение ребёнка
21.01.1914 ст.
Дочь: Королева (Соченькова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна
Рождение ребёнка
29.02.1916
Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна
Рождение ребёнка
13.06.1918
Сын: Соченьков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна
Рождение ребёнка
06.11.1920
Сын: Соченьков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна
Смерть
Неизвестно