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Соченьков Иван Васильевич

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Место рождения

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.09.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1876 ст.

Отец: Соченьков Василий Никитич

Мать: Соченькова Анастасия Филипповна

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соченькова (Савина) Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соченькова (Савина) Анна Павловна

Рождение ребёнка
14.10.1903

Дочь: Иванова (Соченькова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна

Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.10.1904 ст.

Дочь: Соченькова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна

Сычево, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.06.1909 ст.

Дочь: Герус (Соченькова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.

Сын: Соченьков Василий Иванович

Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна

Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.01.1914 ст.

Дочь: Королева (Соченькова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна

Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.02.1916

Сын: Соченьков Иван Иванович

Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна

Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.06.1918

Сын: Соченьков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна

Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.11.1920

Сын: Соченьков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Соченькова (Савина) Анна Павловна

Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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