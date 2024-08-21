Соченьков Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Никита Иванович
Мать: Варвара Яковлевна
Бракосочетание
11.11.1873 ст.
Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Рыбинске Ф. 419 Оп. 1 Д. 192 с. 650об
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Соченьков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Соченькова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
04.09.1876 ст.
Сын: Соченьков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Соченькова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Соченьков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Соченькова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Соченьков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Соченькова Анастасия Филипповна
Смерть
1913