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Соченьков Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Никита Иванович

Мать: Варвара Яковлевна

Бракосочетание
11.11.1873 ст.

Жена: Соченькова Анастасия Филипповна

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Рыбинске Ф. 419 Оп. 1 Д. 192 с. 650об
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Соченьков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Соченькова Анастасия Филипповна

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1876 ст.

Сын: Соченьков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Соченькова Анастасия Филипповна

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Соченьков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Соченькова Анастасия Филипповна

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Соченьков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Соченькова Анастасия Филипповна

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1913

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