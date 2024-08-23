Соченьков Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоченьков Александр Васильевич

Соченьков Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Соченьков Василий Никитич

Мать: Соченькова Анастасия Филипповна

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.06.1900 ст.

Жена: Соченькова (Леонтьева) Александра Васильевна

Коприно, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1900

Сын: Соченьков Александр Александрович

Мать ребёнка: Соченькова (Леонтьева) Александра Васильевна

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1902 ст.

Дочь: Демина (Соченькова) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Соченькова (Леонтьева) Александра Васильевна

Горохово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.

Сын: Соченьков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Соченькова (Леонтьева) Александра Васильевна

Горохово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.07.1909 ст.

Дочь: Соченькова Мария Александровна

Мать ребёнка: Соченькова (Леонтьева) Александра Васильевна

Горохово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.