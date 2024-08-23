Соченьков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Бракосочетание
30.06.1900 ст.
Коприно, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1900
Рождение ребёнка
19.11.1902 ст.
Дочь: Демина (Соченькова) Антонина Александровна
Мать ребёнка: Соченькова (Леонтьева) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
16.04.1905 ст.
Сын: Соченьков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Соченькова (Леонтьева) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1909 ст.
Дочь: Соченькова Мария Александровна
Мать ребёнка: Соченькова (Леонтьева) Александра Васильевна
Смерть
До 1917