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Соченькова Анастасия Филипповна

Место рождения

Барбино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

26.06.1907

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Филипп Васильев

Мать: не указана

Барбино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.11.1873 ст.

Муж: Соченьков Василий Никитич

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Рыбинске Ф. 419 Оп. 1 Д. 192 с. 650об
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Соченьков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Соченьков Василий Никитич

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1876 ст.

Сын: Соченьков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Соченьков Василий Никитич

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Соченьков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Соченьков Василий Никитич

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Соченьков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Соченьков Василий Никитич

Санино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.06.1907

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