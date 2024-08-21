Соченькова Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти26.06.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: Филипп Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1873 ст.
Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Рыбинске Ф. 419 Оп. 1 Д. 192 с. 650об
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Соченьков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Соченьков Василий Никитич
Рождение ребёнка
04.09.1876 ст.
Сын: Соченьков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Соченьков Василий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Соченьков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Соченьков Василий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Соченьков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Соченьков Василий Никитич
Смерть
26.06.1907