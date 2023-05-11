Соченькова (Савина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоченькова (Савина) Анна Павловна

Соченькова (Савина) Анна Павловна

Место рождения

Починок, Рыбинский район, Ярославская область

Дата рождения

27.11.1880 ст.

Дата смерти

10.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1880 ст.

Отец: Савин Павел Федорович

Мать: Савина Евдокия Дмитриевна

Починок, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
01.11.1898 ст.

Муж: не указан

Коприно, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1903

Дочь: Иванова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Соченьков Иван Васильевич

Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
10.02.1945
Омск, город Омск, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close