Соченькова (Савина) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения27.11.1880 ст.
Дата смерти10.02.1945
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1880 ст.
Отец: Савин Павел Федорович
Бракосочетание
01.11.1898 ст.
Муж: не указан
Коприно, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1903
Дочь: Иванова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Соченьков Иван Васильевич
Никольское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
10.02.1945
Омск, город Омск, Омская область